В Астане состоялись туркменско-казахстанские межмидовские консультации В стенах Министерства иностранных дел Республики Казахстан состоялись туркменско-казахстанские межмидовские консультации по консульским вопросам. Стороны подчеркнули положительную динамику развития отношений и имеющиеся перспективы взаимодействия между Туркменистаном и Республикой Казахстан. В ходе переговоров, прошедших в конструктивном ключе, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего консульского сотрудничества. Вместе с тем, была затронута тема совершенствования договорно-правовой базы. Участники подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия по консульской проблематике. © TURKMENISTAN.RU, 2025