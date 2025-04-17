|17.04.25 07:34
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В Астане состоялись туркменско-казахстанские межмидовские консультации
В стенах Министерства иностранных дел Республики Казахстан состоялись туркменско-казахстанские межмидовские консультации по консульским вопросам.
Стороны подчеркнули положительную динамику развития отношений и имеющиеся перспективы взаимодействия между Туркменистаном и Республикой Казахстан. В ходе переговоров, прошедших в конструктивном ключе, состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам двустороннего консульского сотрудничества. Вместе с тем, была затронута тема совершенствования договорно-правовой базы. Участники подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия по консульской проблематике.
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