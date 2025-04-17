Делегация Туркменистана приняла участие во встрече Стратегического диалога ЦА – ССАГЗ

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахметом Гурбановым совершила рабочий визит в Государство Кувейт в целях участия в третьей министерской встрече стратегического диалога Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива (ЦА–ССАГЗ), которая состоялась в городе Эль-Кувейте.

В работе форума приняли участие руководители внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и шести стран, входящие в Совет сотрудничества арабских государств Залива – Королевства Саудовская Аравия, Объединенных Арабских Эмиратов, Государства Катар, Государства Кувейт, Султаната Оман и Королевства Бахрейн.

В ходе встречи обсуждались вопросы углубления партнёрства в различных сферах и необходимость дальнейшего расширения взаимовыгодных связей. Особый акцент был сделан на важности выработки конкретных рекомендаций и предложений, направленных на расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной, природоохранной и туристической сферах. Подтверждена решимость сторон активно развивать многосторонние механизмы взаимодействия и укреплять взаимные связи между Центральной Азией и государствами Залива.

Туркменская сторона в своем выступлении озвучила актуальные вопросы и инициативы по укреплению сотрудничества между странами-участниками стратегического диалога в транспортно-логистической, энергетической, экономической и гуманитарной сферах.

В тот же день состоялась встреча туркменской делегации с наследным принцем Государства Кувейт, шейхом Сабахом Аль-Халед Аль-Хамад Аль-Мубарак Аль-Сабахом. Кроме того, на полях третьей министерской встречи Стратегического диалога ЦА – ССАГЗ состоялись встречи Ахмета Гурбанова с главами делегаций Королевства Бахрейн и Султаната Оман. В ходе переговоров обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по региональной и международной повестке.

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