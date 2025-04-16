Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры и встречи в Токио

В японской столице состоялись переговоры между президентом Туркменистана и главой правительства Японии Сигэру Исибой.

Как подчеркивалось в ходе встречи, японско-туркменское сотрудничество в последние годы вышло на качественно новый уровень и наполнилось конкретным практическим содержанием. Премьер-министр дружественной страны отметил, что Япония высоко оценивает инициативы Туркменистана, нацеленные на обеспечение мира и устойчивого развития в регионе и на планете, а также нейтральный правовой статус страны, закрепленный резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

Сердар Бердымухамедов отметил, что Туркменистан придает большое значение развитию партнерства с Японией. Между двумя странами осуществляется активный политический диалог, динамично развиваются торгово-экономические связи, продолжается сотрудничество в культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание уделяется укреплению межпарламентских контактов.

В текущем году отмечается 30-летие постоянного нейтралитета Туркменистана, и главным событием года станет международный форум, который планируется провести 12 декабря в Ашхабаде, заявил президент Сердар Бердымухамедов и, пользуясь случаем, пригласил премьер-министра Сигэру Исибу принять участие в работе форума.

В тот же день в рамках своего визита глава Туркменистана провел встречу с председателем Японского банка международного сотрудничества Хаяси Нобумицу.

В ходе беседы руководитель крупного финансового учреждения подчеркнул, что Японский банк международного сотрудничества придает большое значение многолетнему эффективному сотрудничеству с Туркменистаном. Подчеркнув эффективный характер экономической политики Туркменистана, руководитель японского банка высказал заинтересованность бизнес-кругов и финансовых учреждений своей страны в расширении двустороннего взаимодействия.

Сердар Бердымухамедов отметил, что стратегия государственного развития его страны предусматривает создание научно обоснованных производств, широкое внедрение во все отрасли национальной экономики передовых и экологически чистых технологий, инноваций и ноу-хау. В данном контексте акцент был сделан на значении реализуемых проектов совместно с японскими компаниями в этом направлении.

Затем, в тот же день, президент Сердар Бердымухамедов встретился с президентом Университета Цукуба Кесукэ Нагата. В рамках встречи состоялась церемония вручения главе Туркменистана диплома о присвоении академического звания «Почетный доктор Университета Цукуба». Как отметил Кесукэ Нагата, учитывая заслуги в развитии сотрудничества в научно-образовательной сфере, принято решение о присвоении президенту Сердару Бердымухамедову этого почетного звания.

Кроме того, президент Сердар Бердымухамедов встретился в тот же день с представителями деловых кругов Японии. С японской стороны во встрече приняли участие руководители и представители туркменско-японского экономического комитета, компаний «Mitsubishi Corporation», «Sumitomo Corporation», «Komatsu Ltd.», «Toyo Engineering Corporation», «Kawasaki Heavy Industries, Ltd», «Sanko Seikа Co. Ltd.», «Muroosystems Corporation», «Tokyo Boeki Eurasia Limited», «Mitsubishi Heavy Industries Ltd.», «Sumitomo Heavy Industries Ltd.», «Tohkemy Corporation», «Itochu Corporation».

Обращаясь к собравшимся, глава государства предложил обсудить текущие вопросы и перспективы развития туркмено-японского экономического сотрудничества. Представители бизнес-структур подчеркнули, что в настоящее время Туркменистан уделяет огромное внимание развитию и модернизации инфраструктуры промышленного сектора, переходу к циркулярной экономике и переработке отходов. Также отмечалось, что японская сторона готова не только предоставить свою технику и передовые решения, но и заинтересована в оказании содействия в развитии импорта производимой в Туркменистане продукции.

Высказав твердую уверенность в том, что достигнутые в ходе нынешнего визита главы государства договоренности по наращиванию двустороннего сотрудничества станут важным шагом в укреплении межгосударственного диалога, представители японских компаний заверили президента Туркменистана, что приложат все усилия для развития делового партнерства между двумя странами. В этом вопросе они надеются на поддержку туркменской стороны.

Завершив программу визита, президент Сердар Бердымухамедов направился в Международный аэропорт Токио, откуда отбыл на родину.

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