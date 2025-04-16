Президент Туркменистана встретился с императором Японии

Президент Сердар Бердымухамедов, находящийся с рабочим визитом в Японии, встретился с императором Нарухито. В ходе встречи стороны констатировали наличие огромного потенциала для наращивания торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Япония известна своими высокими технологиями и высоким уровнем индустриализации. В свою очередь Туркменистан, обладающий колоссальными природными ресурсами, стремится к их эффективному использованию с привлечением японских технологий.

Как подчеркивалось, в последние годы Туркменистан активно модернизирует отрасли национальной экономики, включая электроэнергетику, нефтегазовую промышленность, химический и строительный комплексы, транспорт и сельское хозяйство. В данном контексте акцент был сделан на важности инновационных подходов и взаимодействия с мировыми лидерами, такими как Япония, для достижения устойчивого развития.

Япония является одним из ведущих партнеров Туркменистана в сфере высоких технологий, отметил президент Сердар Бердымухамедов, выразив уверенность в результативности для обоих государств дальнейшего сотрудничества в таких областях, как возобновляемые источники энергии, информационные технологии, экология и устойчивое развитие. В ряду ключевых векторов двусторонних отношений была названа культурно-гуманитарная сфера. Как подчеркивалось, японская культура, искусство и традиции всегда вызывали глубокое уважение и интерес в Туркменистане. Вместе с тем отмечалось, что в Японии проявляется высокий интерес к туркменской культуре.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан высоко ценит сотрудничество с Японией. Подтвердив готовность своей страны к дальнейшему укреплению взаимодействия, глава государства выразил признательность императору Нарухито за огромный личный вклад в развитие двусторонних отношений. В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и император Японии Нарухито, выразив уверенность, что стратегическое партнерство будет и далее укрепляться во благо народов двух дружественных стран, обменялись наилучшими пожеланиями в адрес друг друга.

© TURKMENISTAN.RU, 2025