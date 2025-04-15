Президент Туркменистана принял участие в торжественных мероприятиях на ЭКСПО-2025 Президент Сердар Бердымухамедов в рамках визита в Японию принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Национальному дню Туркменистана на Всемирной выставке ЭКСПО-2025. Президент Сердар Бердымухамедов поздравил собравшихся с открытием Национального дня Туркменистана на Всемирной выставке ЭКСПО-2025.Павильон Туркменистана имеет форму закругленного треугольника, что символизирует обновление и устойчивое развитие. В наружной отделке здания использованы мотивы туркменских ковров, изображение всемирно известного ахалтекинского скакуна, а также прекрасные образы родной природы.Национальный павильон Туркменистана – место, где переплетаются древние традиции и современность, привлекая внимание гостей своими великолепными видами. Следует отметить, что при строительстве национального павильона использовались экологически чистые строительные материалы. © TURKMENISTAN.RU, 2025