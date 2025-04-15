Президент Туркменистана встретился с председателем японско-туркменской межпарламентской группы дружбы

В рамках визита в Японию президент Сердар Бердымухамедов встретился с председателем японско-туркменской межпарламентской группы дружбы Эндо Тошиаки.

Как отмечалось в ходе встречи, Туркменистан уделяет большое внимание расширению и укреплению межгосударственного диалога с Японией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В настоящее время отношения между двумя странами последовательно развиваются в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Одним из ключевых направлений многостороннего взаимодействия между Туркменистаном и Японией также является межпарламентское сотрудничество, ныне выступающее в числе важных инструментов укрепления взаимопонимания и доверия между государствами и народами.

В данном контексте президент Сердар Бердымухамедов особо отметил деятельность туркменско-японской межпарламентской группы дружбы в упрочении связей в этой области.

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