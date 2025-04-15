Принята резолюция Генассамблеи ООН по LLDC-3

На 63-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке (США) единогласно принята резолюция «Дополнительная информация о порядке проведения третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю» (LLDC-3). Соответственно, Генеральная Ассамблея приняла решение провести международную конференцию с 5 по 8 августа текущего года в национальной туристической зоне «Аваза».

Этот факт является еще одним свидетельством признания мировым сообществом выдвигаемых Туркменистаном инициатив и их исторической значимости на международной арене.

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