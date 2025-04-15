На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрированы 23 сделки

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 23 сделки на общую сумму свыше 28 миллионов 389 тысяч долларов США.

Представители деловых кругов Объединенных Арабских Эмиратов, Узбекистана, Афганистана, закупили нефтяной дорожный битум, автобензин, сжиженный газ, авиационный керосин и масло базовое, выработанные на технологических установках госконцернов «Туркменнефть» и «Туркменхимия». Помимо этого, покупателям из Турции и Сербии были реализованы хлопчатобумажная пряжа, портландцемент и сухой экстракт солодкового корня.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили полипропилен и нефтяной дорожный битум, а также крашеную ткань и флоатное листовое стекло на общую сумму 69 миллионов 545 тысяч манатов.

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