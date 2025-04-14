Президент Туркменистана отбыл с визитом в Японию

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов отбыл с визитом в Японию. В Международном аэропорту столицы главу государства провожали официальные лица страны.

В рамках визита в Японию глава государства примет участие в торжествах по случаю Национального дня Туркменистана на всемирной выставке ЭКСПО-2025 в Осаке, а также проведет двусторонние и деловые встречи на высшем уровне.

В Туркменистане большое значение придается расширению сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе с Японией. Отношения между странами носят долгосрочный стратегический характер и основываются на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия. Туркменско-японское партнерство динамично развивается в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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