Политика нейтралитета Туркменистана обсуждена в ходе Анталийского дипломатического форума

Делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Кабинета министров Ходжамурадом Гелдимырадовым приняла участие в работе четвертого Анталийского дипломатического форума (ADF 2025).

Мероприятие высокого уровня прошло в Анталье (Турция). Девиз форума – «Возвращение дипломатии в раздробленный мир». На полях форума был организован ряд тематических сессий, позволивших участникам обменяться мнениями по актуальным вопросам международного сотрудничества.

В своем выступлении в рамках сессии «Сотрудничество, цифровизация и развитие» глава туркменской делегации отметил, что, последовательно реализуя внешнеполитический курс, основанный на принципах позитивного нейтралитета и получивший широкую поддержку международного сообщества, Туркменистан вносит огромный вклад в укрепление конструктивного международного сотрудничества во имя всеобщего благополучия и достижения Целей устойчивого развития.

Участники отмечали, что по инициативе Туркменистана 2025 год объявлен Генассамблеей ООН «Международным годом мира и доверия», что стало ярким выражением признания деятельности Туркменистана, направленной на обеспечение глобального мира и устойчивого развития.

Глава делегации Туркменистана также акцентировал внимание участников на важности инициатив Туркменистана по созданию «Глобального атласа устойчивой транспортной связанности», «Альянса по глобальной энергетической безопасности и устойчивому развитию», и разработке «Глобальной рамочной программы перехода к циркулярной экономике».

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