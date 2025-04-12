Делегация Туркменистана приняла участие в очередном заседании СМИД СНГ и встрече в формате «Центральная Азия – Россия»

В городе Алматы делегация Туркменистана под руководством заместителя министра иностранных дел страны Ахмета Гурбанова приняла участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-участников СНГ.

В мероприятии приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ. В ходе встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру направлений взаимодействия в формате Содружества. Обсуждены вопросы многостороннего партнерства в области политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества на ближайший период.

В тот же день в Алматы состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран в рамках «Центральная Азия – Россия». Стороны обсудили перспективы многостороннего сотрудничества в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе саммита глав государств формата, а также определили алгоритмы по развитию взаимовыгодного партнерства по направлениям, представляющим интерес для стран участниц диалога.

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