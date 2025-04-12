Делегация Туркменистана приняла участие в международной конференции

Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Ахметом Гурбановым приняла участие в международной конференции «Диалог, доверие, мир, безопасность в мире», организованной Посольством Туркменистана в Италии совместно с Итальянским институтом Азии.

В ходе мероприятия было подчеркнуто, что провозглашение ООН 2025 года Международным годом мира и доверия дает возможность сделать шаг к справедливому и устойчивому миру. Участники также отметили, что инициатива Туркменистана является приглашением и призывом ко всем государствам начать совместную работу по реализации идей мира и доверия как основополагающего принципа мироустройства.

Заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли подчеркнул, что Италия привержена развивать взаимовыгодное сотрудничество со странами Центральной Азии. В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Туркменистана выразил убеждение, что сотрудничество Туркменистана с Италией имеет хорошие перспективы.

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