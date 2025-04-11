В МИД Туркменистана состоялся брифинг

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся брифинг, посвященный итогам работы второй оценочной миссии ООН по подготовке к третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC-3).

В работе брифинга приняли участие руководители и представители соответствующих министерств и ведомств Туркменистана, главы и представители специализированных структур ООН, а также представители СМИ. В ходе брифинга были обсуждены итоги работы оценочной миссии ООН по подготовке LLDC-3, намеченной к проведению в национальной туристической зоне «Аваза» в августе 2025 года.

Было отмечено, что правительством Туркменистана ведется комплексная организационная и аналитическая работа по подготовке к мероприятию. Также была предоставлена подробная информация о структуре программы конференции, включая тематические сессии, форумы и круглые столы.

Участники брифинга подчеркнули важность данного мероприятия в глобальном масштабе, детально обсудили ключевые аспекты повестки дня, а также разработку итогового документа и других материалов конференции.

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