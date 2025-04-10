Делегация Туркменистана встретилась с руководством Всемирной торговой организации

В рамках визита в Женеву состоялась встреча заместителя председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамурада Гельдымурадова с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала.

В ходе встречи стороны обсудили текущее взаимодействие и возможные формы дальнейшего сотрудничества между Туркменистаном и ВТО, включая вопросы, связанные с процессом присоединения Туркменистана к организации. Генеральный директор ВТО высоко оценила усилия Туркменистана и проявленный профессионализм в вопросах, касающихся вступления в ВТО. Оконджо-Ивеала отдельно выразила признательность руководству Туркменистана – президенту Сердару Бердымухамедову и национальному лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову за стратегическую поддержку данного направления.

В завершение встречи была подтверждена готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в рамках шагов, предпринимаемых Туркменистаном на пути интеграции в глобальную торговую систему.

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