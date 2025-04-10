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10.04.25 07:15

Состоялись туркменско-иранские консультации по вопросам Каспийского моря

В Ашхабаде, в Институте Каспийского моря Туркменистана, состоялись туркменско-иранские двусторонние консультации по вопросам определения линии морской границы, линии разграничения рыболовных зон, а также разграничения дна Каспийского моря и связанных с этим документов.

Туркменскую сторону возглавил директор Института Каспийского моря Туркменистана Мырат Атаджанов, а иранскую – помощник министра иностранных дел Ирана по вопросам Каспийского моря Алиреза Джахангири. В ходе переговоров были обсуждены вопросы двустороннего и пятистороннего сотрудничества, в том числе рассмотрен ряд других вопросов, связанных с окружающей средой Каспийского моря.

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