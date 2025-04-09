В Туркменистане широко отмечен Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья в Туркменистане отметили массовым велопробегом, в котором принял участие президент Сердар Бердымухамедов.

Спортивно-оздоровительная акция стартовала в южной части Ашхабада, где берёт начало «Тропа здоровья», проложенная в предгорьях Копетдага. Утром здесь собрались члены правительства, руководители Меджлиса, министерств и отраслевых ведомств, военных и правоохранительных органов, столичной администрации, общественных организаций, средств массовой информации, ректоры вузов. В числе участников спортивной акции – представители Халк Маслахаты, а также главы и сотрудники аккредитованных в стране дипломатических представительств и международных организаций.

Дав старт массовому велопробегу, глава государства возглавил колонну его участников, проследовавших по маршруту, пролегающему от «Тропы здоровья» по проспектам Ашхабада. В ходе мероприятия глава государства дал указания соответствующим вице-премьерам обеспечить постоянный контроль за работой, проводимой в рамках Национальной лесной программы, дальнейшим благоустройством и озеленением столицы, поддержанием экологического благополучия, созданием условий для занятий горожан спортом и физической культурой.

По случаю Всемирного дня здоровья массовые велопробеги состоялись в городе Аркадаге и во всех велаятах страны. К этому событию также были приурочены тематические конференции, выставки, просветительские, физкультурно-оздоровительные и культурные акции, торжества, спортивные состязания.

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