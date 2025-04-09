Делегация Туркменистана приняла участие в сессии Европейской экономической комиссии ООН

На полях 71-й сессии Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) делегация Туркменистана во главе с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамурадом Гельдымурадовым провела встречу с Исполнительным секретарем ЕЭК ООН Татьяной Молчан.

В ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес. Особое внимание было уделено перспективам дальнейшего взаимодействия между Туркменистаном и ЕЭК ООН, включая сотрудничество в области устойчивого развития, торговли, экологии, транспорта и энергетики.

В тот же день состоялась встреча делегации Туркменистана с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан, в продолжение которой были затронуты темы устойчивого экономического развития, расширения торгового потенциала, цифровой трансформации, инвестиций, а также укрепления взаимодействия между Туркменистаном и ЮНКТАД.

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