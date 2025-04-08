В Москве проел концерт памяти великой туркменской певицы

IX Московский международный фестиваль искусств «Звуки дутара» открыл сезон 2025 года концертом «Туркменский соловей», посвященным 95-летию Медениет Шахбердыевой.

В 2025 году исполняется 95 лет со дня рождения Медениет Шахбердыевой, выдающейся туркменской оперной певицы. В ознаменование этого события в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств (Галерее искусств Зураба Церетели) состоялся концерт «Туркменский соловей», организованный оргкомитетом Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» при поддержке Посольства Туркменистана в России.

В концерте прозвучали произведения из репертуара Медениет Шахбердыевой, включающие арии из европейских опер и романсы туркменских композиторов, написанные специально для их исполнения гениальной певицей, а также посвященные ей.

Символично, что имя Медениет в переводе с туркменского означает «культура». Медениет Шахбердыева обладала уникальным даром вдохновлять, олицетворяя своей жизнью и своей личностью сакральный смысл данного ей имени. Уникальность ее голоса была источником вдохновения для создания музыкальных шедевров.

Концерт «Туркменский соловей» включил в себя яркие номера и лучших исполнителей, выступления которых украшали сцену Московского международного фестиваля искусств «Звуки дутара» имени Нуры Халмамедова за десятилетний период его деятельности, в числе которых – студенты ведущих творческих вузов, солисты знаменитых московских театров, члены жюри и друзья фестиваля.

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