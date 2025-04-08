В Туркменистане торжественно открыт очередной клуб ЮНЕСКО

В Международном университете гуманитарных наук и развития состоялась торжественная церемония открытия клуба ЮНЕСКО «Мир, доверие – основа гуманизма и развития».

Участниками события стали ответственный секретарь Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО, Герой Туркменистана Чинар Рустемова, представители общественных организаций, СМИ, профессоры, преподаватели и студенческая молодежь вуза.

Как подчеркивалось в ходе церемонии, создание клуба ЮНЕСКО имеет важное значение в первую очередь с позиции всестороннего формирования и развития творческой и поисковой деятельности, знаний о культурных ценностях, традициях и обычаях своей страны в молодежной среде. Студенты, магистранты, преподаватели вуза, являясь активными членами клуба, будут глубоко изучать и пропагандировать гуманистические принципы и идеалы ЮНЕСКО, идеи мира и взаимопонимания между людьми.

Собравшиеся отмечали, что создание клубов ЮНЕСКО направлено на объединение студенческой молодежи и взрослого поколения, а также участников международного движения ЮНЕСКО для совместной деятельности в направлениях развития науки, истории, культуры, образования. В число главных задач клубов входят межкультурная коммуникация, воспитание уважительного отношения к другим культурам, сохранение исторического наследия, охрана окружающей среды.

Распахнувший двери в Международном университете гуманитарных наук и развития клуб ЮНЕСКО «Мир, доверие – основа гуманизма и развития» является шестым по счету в стране. По случаю торжественного события в конференц-зале университета состоялся праздничный концерт.

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