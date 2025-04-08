На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 16 сделок На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 16 сделок на общую сумму более 835 тысяч долларов США. Представители деловых кругов Турции закупили нефтяной дорожный битум, выработанный на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, предпринимателям из Киргизии были реализованы хлопчатобумажная ткань и пряжа. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили нефтяной дорожный битум и масло базовое, а также газобетонные блоки, крашеную ткань, хлопчатобумажную пряжу, отходы текстильного производства. Общая сумма сделок составила свыше 18 миллионов 391 тысячи манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2025