Мир и доверие в Центральной Азии обсудили с Генеральным секретарем ОБСЕ

В Вене по инициативе Туркменистана состоялась встреча послов стран Центральной Азии с Генеральным секретарем ОБСЕ.

Собеседники обсудили широкую повестку дня ОБСЕ во всех трех измерениях и роль Центральной Азии в продвижении Хельсинкского диалога. На повестке дня встречи были вопросы региональной безопасности, изменения климата, транспортной и торговой связанности, прав человека, верховенства закона, демократических институтов.

Подробно была изложена инициатива Туркменистана о провозглашении 2025 года Международным годом мира и доверия. Инициатива поддержана сообществом ООН, которое приняло соответствующую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН в 2024 году. Также было отмечено, что в течение 2025 года будут проведены многочисленные мероприятия, направленные на укрепление доверия между народами посредством дипломатии, диалога, культурного обмена, торговли и экономического сотрудничества.

© TURKMENISTAN.RU, 2025