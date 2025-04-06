В МИД Туркменистана состоялась встреча с региональным координатором Международной организации по миграции

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с региональным координатором Международной организации по миграции (МОМ) по Центральной Азии Серханом Актопраком.

Министр иностранных дел Туркменистана поздравил гостя с назначением на новую должность и выразил надежду на продолжение плодотворного партнерства.

Состоялся обмен мнениями по новым направлениям взаимодействия Туркменистана с МОМ и намечены совместные задачи по дальнейшему расширению сотрудничества. Было отмечено, что вопросы обеспечения прав беженцев и лиц без гражданства, противодействия торговле людьми рассматриваются в качестве приоритетных направлений партнерства.

Стороны отметили важность имплементации международных норм по управлению миграцией в национальное законодательство и эффективной реализации миграционного законодательства на практике. В завершение встречи собеседники выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимодействия.

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