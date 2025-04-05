Президент Туркменистана принял участие в Самаркандском международном климатическом форуме Находясь с рабочим визитом в Самарканде, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия первого международного форума «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических проблем: консолидация ради общего процветания». Двухдневный форум, организованный в конгресс-центре комплекса «Silk Road Samarkand», стал одним из важнейших мировых событий в области экологии и изменения климата. Среди его участников – главы государств Центральной Азии, руководители Европейского союза, ведущие мировые эксперты, государственные деятели и члены правительств ряда зарубежных стран, представители международных организаций и крупных финансовых структур. © TURKMENISTAN.RU, 2025