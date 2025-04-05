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05.04.25 08:22

Президент Туркменистана принял участие в Самаркандском международном климатическом форуме

Находясь с рабочим визитом в Самарканде, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял участие в церемонии открытия первого международного форума «Центральная Азия перед лицом глобальных климатических проблем: консолидация ради общего процветания».

Двухдневный форум, организованный в конгресс-центре комплекса «Silk Road Samarkand», стал одним из важнейших мировых событий в области экологии и изменения климата.

Среди его участников – главы государств Центральной Азии, руководители Европейского союза, ведущие мировые эксперты, государственные деятели и члены правительств ряда зарубежных стран, представители международных организаций и крупных финансовых структур.

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