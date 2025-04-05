Президент Туркменистана принял участие в первой встрече высокого уровня с участием глав государств Центральной Азии и Евросоюза

Президент Сердар Бердымухамедов, находясь с рабочим визитом в Республике Узбекистан, принял участие в первом саммите «Центральная Азия – Европейский союз».

Будучи глубоко заинтересованным в формировании надёжной коллективной системы безопасности и дальнейшем интегрировании в мировое политическое и экономическое пространство, Туркменистан, занимающий сегодня ключевые позиции в Центрально-Азиатском регионе, принимает самое активное участие в заседаниях высокого уровня, внося весомый вклад в развитие диалога в интересах мира и всеобщего благополучия.

Наглядным подтверждением стремления Туркменистана использовать имеющиеся возможности для расширения эффективных отношений на обширном географическом пространстве, решения насущных вопросов глобальной повестки дня, стало программное выступление президента Сердара Бердымухамедова на первом саммите «Центральная Азия-Европейский союз».

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