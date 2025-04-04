Состоялась встреча президента Туркменистана с президентом Узбекистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, находясь с рабочим визитом в Самарканде, встретился с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым.

В ходе встречи собеседники с удовлетворением констатировали, что в настоящее время туркменско-узбекские отношения, отличающиеся высоким уровнем доверия и взаимной поддержки, динамично развиваются по широкому спектру направлений, включая сельское хозяйство, электроэнергетику, нефтегазовый комплекс, химическую промышленность и другие отрасли.

Особое внимание уделяется формированию транспортных и энергетических коридоров, укреплению межрегиональных связей, а также совместной работе по решению актуальных вопросов устойчивого развития и обеспечения стабильности в Центральной Азии. В данном контексте была выражена уверенность, что центральноазиатский саммит станет важным шагом на пути к более тесному и взаимовыгодному партнерству между Центральной Азией и Европейским союзом.

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