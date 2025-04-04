Президент Туркменистана встретился с председателем Европейской комиссии

Президент Сердар Бердымухамедов, находясь с рабочим визитом в Республике Узбекистан для участия в первом саммите «Центральная Азия – Европейский союз», встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как подчеркнул глава государства, Туркменистан придает большое значение расширению плодотворных связей с Европейским союзом и ставит целью развивать сотрудничество не только в таких направлениях, как экономика, энергетика, технологии и транспорт, но и в сферах культуры и образования.

Наряду с этим отмечалось, что на современном этапе двустороннее взаимодействие включает значимые вопросы, связанные с экономикой и энергоснабжением. В соответствии с продвигаемой Европейским союзом политикой «зеленой» энергетики, Туркменистан придает особое значение внедрению новых технологий, обеспечению стабильности энергоресурсов.

Отметив, что Туркменистан высоко оценивает уровень партнерства с Европейским союзом, президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность своей страны к дальнейшему эффективному развитию этих отношений.

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