В Ашхабаде прошла международная конференция

В столичном дворце «Мекан» состоялась конференция «Международный год мира и доверия: торжество единства, мира, гуманизма, дружбы и братства во всем мире». В ее работе приняли участие члены туркменского правительства, главы и сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, работники системы здравоохранения, профессорско-преподавательский состав и студенты отечественных высших учебных заведений, а также представители общественных организаций и средств массовой информации.

На конференции выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия в Туркменистане Мадхумита Хазарикa Бхагат, представители посольств Турецкой Республики, Киргизской Республики, Республики Таджикистан, Республики Казахстан в Туркменистане, представители медицинских и образовательных учреждений.

В ходе выступления посол Республики Индия особо подчеркнула важность деятельности Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова. Также была отмечена работа Детского оздоровительно-реабилитационного центра имени Гурбангулы Бердымухамедова. Рассказав о программах Индии, направленных на улучшение благосостояния детей, дипломат отметила схожесть гуманитарной политики Индии и Туркменистана.

Выступившие на конференции дипломаты, врачи, преподаватели поделились своим видением касательно развития международного сотрудничества во благо детей, а также высоко оценили проделанную за четыре года работу фонда. Состоялся обмен мнениями о дальнейшей совместной работе по поддержке детей, их социальной защите и адаптации в обществе.

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