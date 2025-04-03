В Туркменистане утвержден перечень экологически опасных видов деятельности

Министерство охраны окружающей среды Туркменистана утвердило перечень экологически опасных видов деятельности и объектов. Документ, разработанный в соответствии с законом Туркменистана «Об экологическом аудите» от 2019 года, определяет 23 категории деятельности и объектов, которые могут представлять экологическую опасность.

В перечень вошли такие сферы, как добыча и переработка нефти и газа, химическое и нефтехимическое производство, металлургия и машиностроение, а также строительство и эксплуатация магистральных трубопроводов. Особое внимание уделено объектам энергетики, включая тепловые, газотурбинные и гидроэлектростанции мощностью от 300 мегаватт.

Документ также регулирует деятельность по добыче полезных ископаемых на территориях более 25 гектаров, а также работу с отходами горнодобывающей промышленности, содержащими опасные вещества. Значительная часть перечня посвящена управлению отходами, включая переработку и утилизацию опасных материалов, таких как ртутьсодержащие лампы, аккумуляторы и смазочные масла. Список охватывает деятельность, влияющую на водные ресурсы, включая строительство крупных гидротехнических сооружений и эксплуатацию очистных систем для населенных пунктов с населением более 50 тысяч человек.

В приказе также затрагиваются вопросы защиты озонового слоя Земли путем контроля за использованием, транспортировкой и уничтожением озоноразрушающих веществ. Согласно документу, под особым контролем будут находиться высокоскоростные автодороги, железнодорожные магистрали протяженностью более 500 км и объекты авиационной инфраструктуры.

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