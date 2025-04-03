Государственный министр Саудовской Аравии принят в МИД Туркменистана

В Ашхабаде состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с государственным министром, членом Кабинета министров Королевства Саудовской Аравии эмиром Турки бин Мухаммедом Аль Саудом.

В ходе переговоров стороны обсудили ключевые аспекты политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Стороны констатировали наличие больших возможностей для наращивания сотрудничества в инвестиционной и градостроительной сферах, а также реализации совместных перспективных инфраструктурных проектов и производственной кооперации.

Была отмечена важность регулярных двусторонних встреч и визитов на высшем уровне, которые способствуют дальнейшему продвижению двусторонних отношений и служат прочной основой для расширения многогранного сотрудничества. Стороны подчеркнули важность продолжения оказания поддержки друг другу в рамках международных организаций, в том числе ООН.

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