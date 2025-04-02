Состоялся телефонный разговор между президентами Туркменистана и Ирана

Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом.

Обменявшись приветствиями, глава государства Сердар Бердымухамедов и президент Масуд Пезешкиан высказали друг другу и братским народам двух стран поздравления и самые лучшие пожелания по случаю священного Ораза байрамы.

Собеседники с удовлетворением отметили высокий уровень отношений между Туркменистаном и Ираном, основанных на принципах равноправия, добрососедства и взаимного уважения. В ходе беседы было отмечено, что братские связи между двумя странами активно развиваются в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Президент Туркменистана подтвердил готовность прилагать усилия для дальнейшего развития дружественных отношений по широкому спектру вопросов между двумя государствами в интересах туркменского и иранского народов.

Глава Туркменистана пригласил Масуда Пезешкиана посетить Туркменистан. В свою очередь президент ИРИ пригласил национального лидера туркменского народа и президента Туркменистана посетить Иран с визитом в любое удобное время.

В завершение беседы глава государства Сердар Бердымухамедов и президент Масуд Пезешкиан пожелали друг другу крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности, а братским народам Туркменистана и Ирана – мира, благополучия и процветания.

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