Состоялся телефонный разговор между президентом Туркменистана и премьер-министром Пакистана

Состоялся телефонный разговор между президентом Сердаром Бердымухамедовым и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Шахбаз Шарифом. Обменявшись приветствиями, собеседники искренне поздравили друг друга и дружеские народы двух стран со священным Ораза байрамы.

Как отмечалось в ходе беседы, в настоящее время между Туркменистаном и Пакистаном осуществляется плодотворное сотрудничество во всех направлениях, в том числе в политико-дипломатической, культурно-гуманитарной, торгово-экономической, энергетической и транспортно-коммуникационной сферах. В этой связи собеседники отметили важность дальнейшего укрепления двустороннего партнёрства и обогащения его новым смыслом и содержанием.

Энергетическая отрасль – одно из приоритетных направлений туркмено-пакистанского сотрудничества. Ярким тому свидетельством является строительство транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, высоковольтной линии электропередачи, а также оптико-волоконной системы связи по маршруту Туркменистан – Афганистан – Пакистан.

В ходе беседы премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф пригласил национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты и президента Туркменистана посетить Пакистан с визитом в любое удобное для них время.

В завершение беседы президент Сердар Бердымухамедов и премьер-министр Мухаммад Шахбаз Шариф, подтверждая свою готовность к дальнейшему укреплению отношений между Туркменистаном и Исламской Республикой Пакистан и всемерную поддержку усилий в этом направлении, пожелали друг другу крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности, а дружеским народам двух стран – мира, благополучия и процветания.

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