Национальный лидер туркменского народа провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики

Состоялся телефонный разговор между национальным лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Национальный лидер туркменского народа выразил признательность за участие турецкой делегации в международной конференции «Год мира и доверия: развитие международной деятельности во имя детей», приуроченной к 4-й годовщине образования Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В продолжение телефонного разговора отмечалось, что Турция является одним из стратегических торгово-экономических партнёров Туркменистана. Укрепление многоплановых двусторонних отношений на долгосрочной основе является одним из приоритетов внешней политики Туркменистана. В этой связи стороны с удовлетворением констатировали активное развитие двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах на основе взаимного уважения, доверия и обоюдной поддержки.

Было отмечено, что неотъемлемой частью межгосударственного диалога является культурно-гуманитарное сотрудничество. Туркменский и турецкий народы объединяет общность истории, культуры и духовно-нравственных ценностей. В этой связи стороны отметили важность взаимодействия, в частности в таких областях, как наука, образование, культура, искусство и спорт.

В завершение телефонного разговора национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подтвердили готовность поддерживать взаимные инициативы по дальнейшему расширению отношений между Туркменистаном и Турецкой Республикой и обменялись пожеланиями благополучия и процветания братским народам двух стран.

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