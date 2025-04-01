На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 34 сделки На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 34 сделки на общую сумму свыше 38 миллионов 127 тысяч долларов США. Представители деловых кругов Турции, Афганистана, Узбекистана, Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Мальты закупили нефтяной дорожный битум, сжиженный газ, авиационный керосин, полипропилен и мазут топочный малосернистый, выработанные на технологических установках госконцерна «Туркменнефть». Помимо этого, представителям коммерческих структур Киргизии, Азербайджана и Турции были реализованы бязь и ткань суровая, пряжа хлопчатобумажная, хлопок-волокно. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили газбетонные блоки, масло базовое и нефтяной дорожный битум, а также отходы текстильного производства, пряжу хлопчатобумажную, упаковочную пленку и хлопок-волокно на общую сумму 72 миллиона 880 тысяч манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2025