Российские фильмы – для ашхабадских зрителей

В период школьных каникул в ашхабадском кинотеатре «Беркарар» прошел экспресс-фестиваль российского кино «Туркменистан – 2025», организованный «Русским домом» – представительством «Россотрудничества» в Туркменистане.

В фестивальную афишу были включены недавно вышедшие в прокат ленты «Большое путешествие. Вокруг света», «Финист. Первый богатырь», «Огниво» и «Огненный лис», произведенные на киностудиях Российской Федерации.

Фильмы были подобраны таким образом, чтобы они были доступны для просмотра даже самым маленьким зрителям, начиная с шестилетнего возраста. В последние три мартовских дня каждый, кто обращался в кассы кинотеатра «Беркарар», мог совершенно бесплатно получить пригласительный билет на киносеанс и порадоваться, наблюдая за увлекательными киноприключениями.

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