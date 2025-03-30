В городе Аркадаге прошла международная конференция по случаю очередной годовщины основания благотворительного фонда

В городе Аркадаге состоялась международная конференция «Год мира и доверия: развитие международной деятельности в интересах детей», приуроченная к четырехлетию со дня создания Благотворительного фонда Гурбангулы Бердымухамедова по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям.

В широкомасштабном мероприятии приняли участие руководители и представители государственных структур и общественных организаций Узбекистана, Турецкой Республики, Исламской Республики Иран, Российской Федерации, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Таджикистана, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Индии, Грузии, Армении, Исламской Республики Пакистан, Австрии, а также международных организаций.

Среди участников конференции – руководители и представители министерств и ведомственных учреждений страны, общественных организаций, высших учебных заведений и средств массовой информации.

Участники конференции в своих выступлениях отмечали, что в современном Туркменистане создаются благоприятные условия жизни для счастливых детей, позволяющие получать полноценное образование, расширять мировоззрение и развивать высокие моральные качества. В стране обеспечение здорового развития молодого поколения, как физического, так и духовного, охрана здоровья матери и ребенка является одним из приворотных направлений государственной политики.

Создание в этих целях Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям Гурбангулы Бердымухамедова является доказательством окружения вниманием каждого ребенка.

© TURKMENISTAN.RU, 2025