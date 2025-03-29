Дипломаты в Москве познакомились с миротворческими усилиями Туркменистана

В стенах Дипломатической академии МИД Российской Федерации прошла научно-практическая конференция «Международный год мира и доверия – 2025: инициатива для сотрудничества и взаимопонимания».

Конференция стала результатом совместных усилий руководства академии и туркменской дипломатической миссии в Российской Федерации. Это событие стало составной частью череды мероприятий, проводимых Посольством Туркменистана в России в честь проведения Международного года мира и доверия, а также 30-летия обретения Туркменистаном государственного статуса нейтралитета.

Почетными гостями события стали высокопоставленные работники МИД РФ, представители аккредитованного в Москве иностранного дипломатического корпуса, сотрудники научных и образовательных учреждений, международных организаций, средств массовой информации.

Участники конференции единодушно отметили несомненную значимость и востребованность новой философии международных отношений «Диалог – гарантия мира», объявленной национальным лидером туркменского народа, председателем Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Поскольку идеи, заложенные в предъявленной миру концепции, носят глобально-гуманистический, универсальный характер, они пользуются сегодня широкой поддержкой во всем мире. Свидетельством тому стало единогласное принятие в 2024 году Генеральной Ассамблеей ООН резолюции «Международный год мира и доверия – 2025 год».

Выступившие отмечали, что резолюция направлена на консолидацию усилий всего мирового сообщества для преодоления недоверия и конфронтационного накала в мировой политике. Инициатива Туркменистана является приглашением и призывом ко всем государствам к началу совместной работы, включающей в себя политические, мировоззренческие и практические аспекты реализации идеи мира и доверия как основополагающего принципа мироустройства. Эффективное решение этой задачи возможно на широкой международной основе, с привлечением всех заинтересованных государств, международных организаций, международной общественности, иных сторон, кому близки идеи, заложенные в резолюции.

Наглядной дополнением к прозвучавшим выступлениям стала импровизированная выставка печатных трудов президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, а также книжных публикаций по широкому кругу общенациональных и международных тем, принадлежащих перу национального лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова.

Подготовленная туркменским посольством передвижная фотовыставка «Нейтральный Туркменистан адресует человечеству Год мира и доверия» позволила участникам события увидеть образ современной страны с богатой историей, переживающей расцвет созидания и благополучия, открытой для широкого международного партнерства.

Конференция вызвала живой интерес у московских масс-медиа и нашла отражение в сетках вещания телеканалов «Мир» и «Большая Азия».

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