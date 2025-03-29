Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Республики Узбекистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиера Саидова, прибывшего для участия в очередной встрече руководителей внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Европейского союза.

В ходе беседы было отмечено, что высокий уровень взаимного доверия и открытости, присущий межгосударственному диалогу, выступает ключевым фактором в деле развития конструктивного партнерства. Две братские страны успешно сотрудничают в рамках ООН, других международных и региональных структур, о чем свидетельствует взаимная поддержка инициатив. В контексте расширения взаимодействия стран Центрально-Азиатского региона в многостороннем формате была подчеркнута важность предстоящего в Самарканде первого саммита «Центральная Азия – Европейский союз».

Важной темой обсуждения стали также перспективы дальнейшего наращивания традиционного партнерства по ряду приоритетных направлений, представляющих взаимный интерес. В многоплановом сотрудничестве, выстраиваемом на долгосрочной основе, особое место отводится торгово-экономическим связям. Позитивную динамику демонстрирует двусторонний товарооборот, активно расширяется взаимодействие в топливно-энергетическом, транспортно-логистическом и сельскохозяйственном секторах.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и министр иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиер Саидов пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе, выразив твердую уверенность в дальнейшем поступательном развитии межгосударственных отношений на двусторонней и многосторонней основе.

© TURKMENISTAN.RU, 2025