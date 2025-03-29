Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Республики Таджикистан

Президент Сердар Бердымухамедов принял министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина, прибывшего для участия в очередной встрече руководителей внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Европейского союза.

В рамках состоявшегося обмена мнениями о нынешнем состоянии и перспективах партнерства между двумя странами глава государства и Сироджиддин Мухриддин с удовлетворением констатировали, что сегодня дружественные и добрососедские связи между Туркменистаном и Республикой Таджикистан носят долгосрочный и стратегический характер.

Одной из тем обсуждения стали торгово-экономические отношения. В этом плане говорилось об имеющихся больших возможностях, особенно с точки зрения реализации крупных проектов в области торговли, топливно-энергетическом комплексе, транспортно-коммуникационном секторе.

В числе не менее важных сфер межгосударственного взаимодействия была названа культурно-гуманитарная сфера, где особое место занимает партнерство в области образования, здравоохранения, науки и культуры.

В завершение встречи президент Сердар Бердымухамедов и министр иностранных дел Республики Таджикистан, выразив уверенность, что межгосударственное сотрудничество, опираясь на прочные узы дружбы и обоюдную добрую волю, будет и впредь динамично укрепляться, наполняясь новым конкретным содержанием, адресовали народам двух стран пожелания прогресса и процветания.

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