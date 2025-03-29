Президент Туркменистана принял верховного представителя Европейского союза

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас.

В ходе беседы отмечалось, что Туркменистан придает большое значение сотрудничеству с ЕС в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В последние годы взаимодействие Туркменистана и Евросоюза в политико-дипломатической области успешно осуществляется как на двустороннем, так и многостороннем уровнях. Особое внимание на встрече было уделено партнерству в формате «Центральная Азия – Европейский союз».

Учитывая потенциал центральноазиатских государств, развитие эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с Евросоюзом имеет большое значение для региона. В этой связи отмечалось, что первый саммит «Центральная Азия – Европейский Союз», который пройдет в Самарканде, призван способствовать налаживанию многопланового и долгосрочного партнерства на регулярной основе.

В ходе обсуждения нынешнего состояния сотрудничества и возможностей его расширения подчеркивалось, что тесный диалог с Евросоюзом осуществляется в рамках реализации программ, направленных на социально-экономическое развитие Туркменистана. Так, поэтапно претворяется в жизнь ряд крупных проектов в области транспортного сообщения на Евразийском пространстве.

Глава государства, дав высокую оценку уровню развития многопланового диалога Туркменистана с Евросоюзом, подтвердил приверженность Туркменистана его расширению.

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