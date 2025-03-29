Министр иностранных дел Туркменистана встретился с министром дорожного и городского строительства Ирана

Министр дорожного и городского строительства Исламской Республики Иран Фарзане Садег Мальваджерд был принят министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено развитию диалога на высоком и высочайшем уровнях, которые благодаря усилиям лидеров двух стран выводится на качественно новый этап.

Участники встречи отметили важную роль Межправительственной туркменско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству в углублении партнерства между государствами. Кроме того, стороны обсудили перспективы укрепления культурно-гуманитарных связей.

По итогам переговоров было достигнуто соглашение о дальнейшем поддержании регулярного взаимодействия для поступательного развития туркменско-иранских отношений.

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