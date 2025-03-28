В Ашхабаде состоялась министерская встреча «Центральная Азия – Европейский союз»

В Ашхабаде состоялась 20-я министерская встреча «Центральная Азия – Европейский союз». В ней приняли участие главы внешнеполитических ведомств стран региона, а также европейская делегация.

Участники заседания обсудили широкий круг вопросов, касающихся многостороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Стороны обсудили подготовку к первому саммиту «ЕС – Центральная Азия», намеченному к проведению в апреле текущего года в Самарканде. Одновременно с этим главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ключевым направлениям региональной и международной повестки дня и подтвердили важность сложения усилий в разрешении актуальных вопросов современности.

Стороны высказали мнения касательно перспектив развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами региона, уделили особое внимание расширению транспортной и цифровой взаимосвязанности. Кроме этого, уделено особое внимание расширению культурно- гуманитарных связей, включая развитие сотрудничества по линии образования и науки.

По итогам переговоров принято совместное коммюнике 20-й министерской встречи «Центральная Азия – ЕС». В рамках встречи также было организовано параллельное мероприятие под названием «Международный год мира и доверия: углубление сотрудничества между Центральной Азией и ЕС», в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН об объявлении 2025 года Международным годом мира и доверия.

Кроме этого, состоялись двусторонние встречи между участниками министерской встречи «Центральная Азия – Европейский союз».

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