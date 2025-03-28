Представители агентства «Синьхуа» посетили Институт международных отношений МИД Туркменистана

В рамках своего рабочего визита в столицу Туркменистана журналисты департамента Центральной Азии китайского информационного агентства «Синьхуа» провели встречу с сотрудниками Научного центра стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана.

До этого журналисты из КНР имели несколько встреч со своими коллегами из СМИ Туркменистана: побывали на местном телевидении, в некоторых редакциях электронных изданий, а также в туркменском информационном агентстве ТДХ. Основной целью визита китайских специалистов в Ашхабад было налаживание рабочих контактов с журналистами местных изданий, обмен опытом практической работы, согласование сотрудничества в сфере информационного обмена, направленного на дальнейшее укрепление сотрудничества между странами.

В Институте МИД Туркменистана состоялся деловой обмен мнениями по актуальным вопросам региона. Директор департамента агентства «Синьхуа» Чжао Юнь поделился своим видением насущных проблем взаимодействия стран региона и КНР. В свою очередь сотрудники Научного центра стратегических исследований ИМО МИД Туркменистана рассказали о достижениях Туркменистана, связанных с обретением независимости и провозглашением нейтралитета страны. Встреча завершилась договоренностью активизировать рабочие контакты, в том числе с возможностью обмена взаимными посещениями КНР аналитиками Туркменистана и Ашхабада – журналистами «Синьхуа».

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