Президент Академии наук Туркменистана принял участие в диалоге по научной дипломатии в ЮНЕСКО

Президент Академии наук Туркменистана Аллаберды Аширов принял участие в глобальном министерском диалоге по научной дипломатии, состоявшемся в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Диалог был организован в рамках Международного десятилетия науки в интересах устойчивого развития (2024–2033 гг.) и собрал министров, дипломатов и ведущих ученых со всего мира для обсуждения роли научной дипломатии в решении глобальных вызовов, укреплении международного сотрудничества и продвижении принципов устойчивого развития.

Мероприятие прошло под девизом «Научная дипломатия в быстро меняющемся мире: укрепление мира в умах мужчин и женщин». В ходе заседаний участники рассмотрели ключевые вопросы, связанные с научным сотрудничеством, доступностью научных данных, безопасностью исследований и использованием науки как инструмента мирного диалога.

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