В Ашхабаде состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Узбекистана

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с министром иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиером Саидовым, прибывшим в Ашхабад для участия в министерской встрече в формате «Центральная Азия – Европейский союз».

В ходе встречи министры обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Дипломаты особо подчеркнули высокий уровень межгосударственного диалога благодаря политической воле лидеров братских стран. Стороны рассмотрели взаимодействие в рамках многосторонних структур, в частности ООН и ЕС.

Была детально обсуждена подготовка к первому саммиту «Европейский союз – Центральная Азия», намеченному к проведению в Самарканде в ближайшие дни.

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