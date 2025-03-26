Во Всероссийской библиотеке иностранной литературы прошла тематическая выставка-презентация туркменских изданий

В российской столице стартовал цикл торжественных мероприятий в честь проведения Международного года мира и доверия, а также 30-летия обретения Туркменистаном государственного статуса нейтралитета. Первая из такого рода акций прошла во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино.

При организационном участии администрации библиотеки и туркменской дипломатической миссии в Российской Федерации в стенах библиотеки была открыта книжная выставка-презентация в честь 30-летия нейтралитета Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия. В торжестве приняли участие представители российской научной общественности, руководители аккредитованных в Москве дипломатических представительств, туркменские студенты российских вузов, представители средств массовой информации.

Экспонатами книжной выставки стали вышедшие в печати в последние годы труды президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова по вопросам внешней и внутренней политики, а также по культурному наследию туркменского народа. Выставочную подборку дополнила золотая коллекция книг национального лидера туркменского народа, председателя Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Благодаря тому, что все труды изданы на трех языках – туркменском, английском и русском, – они являются доступными для самой широкой читательской аудитории. Экспозиционный ряд позволили сделать разнообразным периодические издания, рассказывающие о современном Туркменистане и его тысячелетней истории, а также тематическая фотовыставка «Нейтральный Туркменистан адресует человечеству Год мира и доверия».

В выступлениях, сопровождавших церемонию торжественного открытия выставки, было отмечено, что 2025 год по инициативе Туркменистана объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом мира и доверия, что имеет не только политическое, но и большое культурно-историческое значение. Туркменистан рассматривает события года как мощный позитивный импульс в деле сближения и взаимопонимания государств и народов. И, конечно, одним из приоритетов этого процесса является продолжение и упрочение дружественных гуманитарных связей между Туркменистаном и Россией, обогащение многовековых традиций взаимного культурного проникновения, дружбы и симпатии между народами.

Собравшиеся получили исчерпывающую информацию о ходе подготовки к проведению в декабре 2025 года в Ашхабаде крупного международного форума, посвященного Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

Почувствовать красоту и певучесть туркменского языка помогли собравшимся прозвучавшие поэтические произведения национального лидера туркменского народа, председателя Народного Совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Да здравствует мирная жизнь!», «Край родной, Туркменистан!» и «Кладезь разума Махтумкули Фраги». Лучшей иллюстрацией к продекламированным стихам стали кадры видеофильма, посвященного 30-летию нейтралитета Туркменистана.

В завершение торжества глава туркменской дипломатической миссии в РФ Эсен Айдогдыев известил генерального директора государственной библиотеки иностранной литературы имени М. И. Рудомино Марину Захаренко о том, что все ценные книжные экспонаты открывшейся вставки передаются в дар библиотеке.

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