Туркменистан и Китай укрепляют сотрудничество в сфере СМИ

Основные аспекты туркменско-китайского взаимодействия по линии средств массовой информации и перспективы дальнейшего расширения плодотворного партнерства стали предметом обсуждения представителей туркменских ведомств с представителями делегации офиса по Центральной Азии государственного информационного агентства Китайской Народной Республики «Синьхуа», приехавшими с рабочим визитом в эти дни в Ашхабад.

В ходе встреч подчеркивалось, что в последние годы многосторонние отношения между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой приобрели поступательный и динамичный характер. Директор офиса по ЦА «Синьхуа» Чжао Юй отметил высокую перспективность многопланового партнерства с Туркменистаном, демонстрирующим сегодня стремительные темпы социально-экономического и культурного развития и уверенно идущим по пути прогрессивных реформ.

Представители ведущего информационного агентства КНР выразили готовность к наращиванию плодотворных контактов с туркменскими СМИ. В рамках обмена мнениями о возможностях установления более тесных контактов участники встреч подчеркнули важность организации взаимных визитов, семинаров для молодых журналистов, а также участия представителей СМИ двух дружественных стран в проводимых в обоих государствах мероприятиях международного и регионального уровней.

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