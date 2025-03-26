В МИД Туркменистана обсудили сотрудничество с ЮНФПА

Состоялась встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с директором Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане Чинве Огбонна.

В начале беседы поздравив гостя с назначением на пост директора ЮНФПА в Туркменистане, Рашид Мередов пожелал дипломату успехов и новых достижений в ее миссии, нацеленной на развитие сотрудничества Туркменистана с данной международной структурой. В ходе встречи собеседники отметили высокий уровень взаимодействия и договорились о дальнейшем развитии сотрудничества между Туркменистаном и ЮНФПА. В этом контексте, подчеркнута плодотворность совместных действий в рамках всесторонней реализации программы ЮНФПА для Туркменистана на период 2021-2025 годы.

Сотрудничество в области улучшения репродуктивного и материнского здоровья, гендерного равенства, демографии, а также продвижение здоровых социальных и гендерных норм среди молодежи были выделены в числе основных направлений двустороннего взаимодействия. В завершение встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства.

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