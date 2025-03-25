В Ашхабаде прошла международная конференция, посвященная Международному году мира и доверия

В Ашхабаде, во дворце «Мекан», состоялась конференция «Международный год мира и доверия: торжество постоянного нейтралитета Туркменистана», приуроченная к принятию в ходе 61-го пленарного заседания 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюции «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

В работе конференции приняли участие члены правительства Туркменистана, главы и работники дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в Туркменистане, профессорско-преподавательский состав и студенты вузов, а также представители общественных организаций, национальных и зарубежных СМИ.

В ходе выступлений было отмечено, что постоянный нейтралитет Туркменистана не только отвечает национальным интересам страны, но и является действенным инструментом миротворчества, упрочения безопасности и стабильности в региональном и глобальном измерении. По словам участников конференции, последовательно реализуя внешнеполитический курс, основанный на принципах позитивного нейтралитета и получивший широкую поддержку ООН, Туркменистан вносит конкретный вклад в укрепление конструктивного международного сотрудничества во имя всеобщего благополучия и достижения Целей устойчивого развития. За прошедшие годы политика нейтралитета Туркменистана доказала своё соответствие базовым ценностям и целям ООН, получила признание как общее достояние сообщества наций.

Вместе с тем было подчеркнуто, что по инициативе Туркменистана 2025 год объявлен Генассамблеей ООН «Международным годом мира и доверия», что стало ярким выражением признания деятельности Туркменистана, направленной на обеспечение глобального мира и устойчивого развития.

В этой связи особый акцент в выступлениях участников был сделан на Концепции деятельности и приоритетов Туркменистана в рамках Международного года мира и доверия, в которой нашли отражение позиции страны по основным вопросам современной глобальной повестки, а также по консолидации усилий государств на основе взаимодоверия, совместного диалога и ответственности.

В завершение конференции ее участники приняли обращение к президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, в котором выразили искреннюю признательность за реализуемую миротворческую внешнюю политику во имя устойчивого развития и благополучия в регионе и мире.

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