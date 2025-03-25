На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи зарегистрировано 13 сделок

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 13 сделок на общую сумму 9 миллионов 77 тысяч долларов США.

Предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов и Афганистана закупили мазут топочный малосернистый, авиационный керосин производства ГК «Туркменнефть», хлористый натрий (ГК «Туркменхимимя»), а также портландцемент. Помимо этого, представители деловых кругов Китая, Сербии, ОАЭ, Киргизии приобрели высушенные корни солодки, ткань суровую сатин и миткаль, наборы постельного белья, пряжу хлопчатобумажную, хлопок-волокно.

На внутренний рынок были реализованы полипропилен, упаковочная пленка, а также волокно хлопковое. Общая сумма сделок составила 10 миллионов 446 тысяч манатов.

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