Масштабная озеленительная акция прошла в Туркменистане

В Туркменистане при участии президента Сердара Бердымухамедова состоялась всенародная озеленительная акция. Участие в мероприятии приняли председатель Меджлиса, заместители председателя Кабинета министров, руководители и представители военных и правоохранительных органов, министерств, отраслевых ведомств. Также в акции участвовали представители иностранных дипломатических миссий, международных организаций и широкая общественность.

Экологическая инициатива направлена на расширение лесных зон и сохранение биологического разнообразия страны. Согласно долгосрочным планам развития Туркменистана, включая национальную программу социально-экономического развития на 2022-2052 годы и программу президента на 2022-2028 годы, экологическое благополучие является одним из приоритетов государственной политики. Проводимые мероприятия нацелены на формирование устойчивой природной среды для будущих поколений и повышение экологической культуры в обществе.

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